В украинском языке есть немало выражений, в которых упоминаются различные растения. Именно в таком творческом народном сравнении вылилась народная мудрость.

Вот какие "цветущие" выражения заметила языковед @slovotvirna, о них рассказывает 24 Канал.

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В каких фразеологизмах фигурируют цветы?

Замечали, что в украинском языке есть немало фразеологизмов, которые имеют сравнения с растениями. Народная наблюдательность и воображение смогла сравнить человека и растение, придав определенного символизма.

Люди замечали особенности каждого растения и сравнивали их с чертами характера, внешности или поведением.

А еще эти фразеологизмы можно использовать и как комплименты. Познакомьтесь с ними и скажите, который нравится вам:

Цвісти і пахнути – быть красивым, здоровым, полным сил.

– быть красивым, здоровым, полным сил. Барвінком стелитися – имеет два значения: 1) льстить кому-то; 2) ухаживать за девушкой (то же, что "ухаживать").

– имеет два значения: 1) льстить кому-то; 2) ухаживать за девушкой (то же, что "ухаживать"). Життя – не ромашки і троянди – в жизни не все легко и красиво дается.

– в жизни не все легко и красиво дается. Ув'янути душею – разочароваться, загрустить, потерять надежду.

– разочароваться, загрустить, потерять надежду. Розквітати як маківка влітку – проявлять свои лучшие черты.

– проявлять свои лучшие черты. Калиновий цвіт – як дівоча доля – символизирует красоту, нежность, но и мимолетность или жизненные испытания.

– символизирует красоту, нежность, но и мимолетность или жизненные испытания. Життя як троянда – гарне, та з колючками – образное сравнение о сложности и красоте жизни.

образное сравнение о сложности и красоте жизни. Хоч трава не рости – абсолютно безразлично к тому, что происходит вокруг.

– абсолютно безразлично к тому, что происходит вокруг. Як билинка при дорозі (в полі) – быть в сложных обстоятельствах, чувствовать себя беззащитно.

– быть в сложных обстоятельствах, чувствовать себя беззащитно. Як цвіту в городі – используется для обозначения большого количества людей.

"Цветущие" фразеологизмы: смотрите видео

И это не полный перечень выражений, где указаны цветы, деревья, травы и даже овощи и садоводство. Поэтому подыщите свои и используйте их в речи для точной и интересной беседы.