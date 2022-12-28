Работают и русифицируют детей: кто может запретить педагогу-коллаборанту преподавать

Достаточно острым на сегодняшний день в Украине есть вопросы дальнейшей судьбы педагогов, ставших коллаборантами. В частности, педагогической.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев поддерживает "очистку" системы украинского образования от тех, кто согласился сотрудничать с оккупантами. При этом считает, что такие люди не должны учить детей. Однако лишать их должностей нужно законно.

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Как уволить педагога-коллаборанта

В Офисе образовательного омбудсмена напомнили, что уволить и лишить права преподавать или учить может только суд. При этом установить факт измены должны представители Фемиды. Однако этот процесс может быть достаточно длительным из-за загрузки судов. В течение этого времени коллаборанты еще могут отравлять мозги детей и студентов.

Сергей Горбачев инициировал создание рабочей группы, которая будет разрабатывать изменения в украинское законодательство относительно ответственности педагогов-коллаборантов. Они имеют целью помешать предателям выигрывать европейские и международные суды.

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Процедура увольнения

Если суд уже признал учителя коллаборантом, следить за тем, чтобы такие "просветители" больше не преподавали, имеют органы по пробации. Проблемным является то, что предатели-просветители могут трудоустраиваться снова, а работодатели не знают о решении суда.

Если руководитель учебного заведения получил копию решения суда о запрете учить или преподавать определенному лицу, то должен уволить такого работника. При этом сообщить об этом органам пробации. А осужденный работник должен извещать учреждение о месте работы и проживания или их смене.