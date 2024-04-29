Уникальное приложение принесло украинским школьникам победу на международном хакатоне

Команда Политехнического лицея Киевского политехнического института имени Сикорского победила на международном хакатоне. Ученики создали инновационное приложение ConnectAbility на базе ИИ для изучения жестового языка.

На национальном уровне за победу боролись 10 команд. В финале за "золото" соревновались участники из Украины, Великобритании, Турции, Казахстана и Таиланда.

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Украинские школьники одержали победу на международном хакатоне

Украинские школьники достойно представили проект на английском языке и убедительно ответили на вопросы жюри.

Наградили юных победителей планшетами, приглашениями на ряд воркшопов AI4Good Incubator и бесплатным доступом к ИИ-курсам для работы с изображениями.

Этот хакатон – подтверждение высокого уровня ІТ-образования у украинских детей,

– отметили в Минобразования Украины.

Для участия в событии представители МОН провели тщательный отбор участников и непосредственно присоединились к организации мероприятия вместе с коллегами из Минцифры.

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