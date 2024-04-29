Уникальное приложение принесло украинским школьникам победу на международном хакатоне
Источник:Министерство образования и науки Украины
Команда Политехнического лицея Киевского политехнического института имени Сикорского победила на международном хакатоне. Ученики создали инновационное приложение ConnectAbility на базе ИИ для изучения жестового языка.
На национальном уровне за победу боролись 10 команд. В финале за "золото" соревновались участники из Украины, Великобритании, Турции, Казахстана и Таиланда.
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Украинские школьники одержали победу на международном хакатоне
Украинские школьники достойно представили проект на английском языке и убедительно ответили на вопросы жюри.
Наградили юных победителей планшетами, приглашениями на ряд воркшопов AI4Good Incubator и бесплатным доступом к ИИ-курсам для работы с изображениями.
Этот хакатон – подтверждение высокого уровня ІТ-образования у украинских детей,
– отметили в Минобразования Украины.
Для участия в событии представители МОН провели тщательный отбор участников и непосредственно присоединились к организации мероприятия вместе с коллегами из Минцифры.
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Как ученики используют ИИ для решения глобальных проблем
- Украинские школьники недавно представили идеи, как использовать ИИ для решения глобальных проблем.
- В марте вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что в этом году Украина впервые участвует в международном хакатоне Teens in AI.
- В рамках национального этапа конкурса 10 команд представили собственные идеи о том, как ИИ может сделать обучение более инклюзивным, а также усилить сферу здравоохранения.
- Среди представленных проектов были приложения для военных и ветеранов с ПТСР, AI-переводчики на жестовый язык для подростков с нарушением слуха, технология для борьбы с кибербуллингом, а также учебные приложения.
- Тогда победила команда из Киева, которая разработала ConnectAbility – приложение на базе ИИ для изучения жестового языка.
- Оно может распознавать и озвучивать жесты человека с нарушением слуха, становясь его онлайн-переводчиком.
- Эта команда и приняла участие в международном этапе хакатона.