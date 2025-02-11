25 украинских вузов в мировом рейтинге лучших университетов: кто представляет Украину

В 15-й выпуск рейтинга вузов, составленного UI GreenMetric World University Rankings 2024, вошли университеты из Украины. Это, в основном, технические вузы, которые выбирали по ряду критериев.

Несмотря на войну в стране и реформирование образования, украинские вузы демонстрируют высокое качество предоставления образовательных услуг. Мировой рейтинг, в который вошли и наши университеты, это демонстрирует, пишет 24 Канал, ссылаясь на UI GreenMetric

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Какие места заняли украинские вузы

В очередной ежегодный мировой рейтинг университетов UI GreenMetric World University Rankings вошло 25 вузов из Украины. Университеты выбирали и оценивали по следующим критериям, которые демонстрируют устойчивое развитие:

среда и инфраструктура,

энергетика и изменение климата,

управление отходами,

водные ресурсы,

транспорт,

экологическое образование

научные исследования.

В рейтинге представлено 1477 университетов из 95 стран мира, для которых выставлены оценки по каждому из критериев.

Украинские вузы не в 100 лучших, но расположены равномерно в рейтинге следующим образом:

Мировой рейтинг Ранг страны университет Общий балл Оценка SI Оценка EC Оценка WS Оценка WR Оценка TR Оценка ED 210 1 Украинский национальный лесотехнический университет Украина, Европа 7975 1175 1325 1500 700 1550 год 1725 год 323 2 Сумской государственный университет Украина, Европа 7435 950 1535 год 1350 700 1325 1575 год 448 3 Национальный университет "Острожская академия". Украина, Европа 6910 975 1485 год 1425 350 1600 1075 629 4 Международный Европейский университет Украина, Европа 6260 1025 1425 900 700 1085 1125 701 5 НУ "Львовская политехника". Украина, Европа 5985 735 1250 975 250 1125 1650 год 862 6 Западноукраинский национальный университет Украина, Европа 5335 815 1385 525 310 1075 1225 871 7 Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Украина, Европа 5320 735 1235 825 450 1175 900 941 8 Харьковский национальный университет радиоэлектроники Украина, Европа 4960 700 1160 675 350 975 1100 961 9 Киевский национальный университет технологий и дизайна Украина, Европа 4860 690 1110 675 300 785 1300 987 10 УжНУ Украина, Европа 4750 785 975 675 350 975 990 997 11 Львовский национальный университет имени Ивана Франко Украина, Европа 4720 955 965 375 550 900 975 1026 12 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана Украина, Европа 4570 525 650 1200 410 685 1100 1046 13 Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника Украина, Европа 4465 550 1010 450 310 1210 935 1112 14 Межрегиональная академия управления персоналом Украина, Европа 4100 690 900 300 210 600 1400 1169 15 Европейский университет Украина, Европа 3805 610 800 525 210 785 875 1179 16 Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко Украина, Европа 3745 655 1200 225 170 610 885 1214 17 Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского Украина, Европа 3565 370 1035 375 20 775 990 1234 18 Национальный университет водного хозяйства и инженерии природопользования Национальный университет водного хозяйства и инженерии природопользования Украина, Европа 3430 475 785 600 160 785 625 1245 19 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Украина, Европа 3365 660 685 375 170 850 625 1255 20 Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого Украина, Европа 3315 505 575 450 210 875 700 1259 21 Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности Украина, Европа 3300 645 675 450 210 735 585 1296 22 Херсонская государственная морская академия Украина, Европа 3070 465 575 525 20 660 825 1307 23 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет Украина, Европа 3010 605 535 300 210 750 610 1332 24 Национальный фармацевтический университет Украина, Европа 2855 575 650 225 120 585 700 1434 25 Тернопольский национальный медицинский университет Украина, Европа 1920 425 190 300 20 810 175

Рейтинг украинских вузов / таблица UI GreenMetric

Если же мы вынесем отдельно украинские университеты, то пятерка лучших выглядит следующим образом:

1 место – Национальный лесотехнический университет Украины (210 место в мире).

2 место – Сумской государственный университет (323 место в мире).

3 место – Национальный университет "Острожская академия" (448 место в мире).

4 место – Международный Европейский университет (629 место в мире).

5 место – Национальный университет "Львовская политехника" (701 место в мире).

Реформа высшего образования продолжается, меняется оснащение и материально-техническая база укрупненных вузов, а это повлияет на качество образовательных услуг. И уже в следующем году рейтинг может нас удивить.