25 украинских вузов в мировом рейтинге лучших университетов: кто представляет Украину

В 15-й выпуск рейтинга вузов, составленного UI GreenMetric World University Rankings 2024, вошли университеты из Украины. Это, в основном, технические вузы, которые выбирали по ряду критериев.
Несмотря на войну в стране и реформирование образования, украинские вузы демонстрируют высокое качество предоставления образовательных услуг. Мировой рейтинг, в который вошли и наши университеты, это демонстрирует, пишет 24 Канал, ссылаясь на UI GreenMetric
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Какие места заняли украинские вузы
В очередной ежегодный мировой рейтинг университетов UI GreenMetric World University Rankings вошло 25 вузов из Украины. Университеты выбирали и оценивали по следующим критериям, которые демонстрируют устойчивое развитие:
- среда и инфраструктура,
- энергетика и изменение климата,
- управление отходами,
- водные ресурсы,
- транспорт,
- экологическое образование
- научные исследования.
В рейтинге представлено 1477 университетов из 95 стран мира, для которых выставлены оценки по каждому из критериев.
Украинские вузы не в 100 лучших, но расположены равномерно в рейтинге следующим образом:
|Мировой рейтинг
|Ранг страны
|университет
|Общий балл
|Оценка SI
|Оценка EC
|Оценка WS
|Оценка WR
|Оценка TR
|Оценка ED
|210
|1
|
Украинский национальный лесотехнический университет
|7975
|1175
|1325
|1500
|700
|1550 год
|1725 год
|323
|2
|
Сумской государственный университет
|7435
|950
|1535 год
|1350
|700
|1325
|1575 год
|448
|3
|
Национальный университет "Острожская академия".
|6910
|975
|1485 год
|1425
|350
|1600
|1075
|629
|4
|
Международный Европейский университет
|6260
|1025
|1425
|900
|700
|1085
|1125
|701
|5
|
НУ "Львовская политехника".
|5985
|735
|1250
|975
|250
|1125
|1650 год
|862
|6
|
Западноукраинский национальный университет
|5335
|815
|1385
|525
|310
|1075
|1225
|871
|7
|
Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|5320
|735
|1235
|825
|450
|1175
|900
|941
|8
|
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|4960
|700
|1160
|675
|350
|975
|1100
|961
|9
|
Киевский национальный университет технологий и дизайна
|4860
|690
|1110
|675
|300
|785
|1300
|987
|10
|
УжНУ
|4750
|785
|975
|675
|350
|975
|990
|997
|11
|
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|4720
|955
|965
|375
|550
|900
|975
|1026
|12
|
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
|4570
|525
|650
|1200
|410
|685
|1100
|1046
|13
|
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
|4465
|550
|1010
|450
|310
|1210
|935
|1112
|14
|
Межрегиональная академия управления персоналом
|4100
|690
|900
|300
|210
|600
|1400
|1169
|15
|
Европейский университет
|3805
|610
|800
|525
|210
|785
|875
|1179
|16
|
Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
|3745
|655
|1200
|225
|170
|610
|885
|1214
|17
|
Кременчугский
национальный университет имени Михаила Остроградского
|3565
|370
|1035
|375
|20
|775
|990
|1234
|18
|
Национальный университет водного хозяйства и инженерии природопользования Национальный университет водного хозяйства и инженерии природопользования
|3430
|475
|785
|600
|160
|785
|625
|1245
|19
|
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|3365
|660
|685
|375
|170
|850
|625
|1255
|20
|
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
|3315
|505
|575
|450
|210
|875
|700
|1259
|21
|
Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности
|3300
|645
|675
|450
|210
|735
|585
|1296
|22
|
Херсонская государственная морская академия
|3070
|465
|575
|525
|20
|660
|825
|1307
|23
|
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
|3010
|605
|535
|300
|210
|750
|610
|1332
|24
|
Национальный фармацевтический университет
|2855
|575
|650
|225
|120
|585
|700
|1434
|25
|
Тернопольский национальный медицинский университет
|1920
|425
|190
|300
|20
|810
|175
Рейтинг украинских вузов / таблица UI GreenMetric
Если же мы вынесем отдельно украинские университеты, то пятерка лучших выглядит следующим образом:
1 место – Национальный лесотехнический университет Украины (210 место в мире).
2 место – Сумской государственный университет (323 место в мире).
3 место – Национальный университет "Острожская академия" (448 место в мире).
4 место – Международный Европейский университет (629 место в мире).
5 место – Национальный университет "Львовская политехника" (701 место в мире).
Реформа высшего образования продолжается, меняется оснащение и материально-техническая база укрупненных вузов, а это повлияет на качество образовательных услуг. И уже в следующем году рейтинг может нас удивить.