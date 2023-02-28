Это подчеркнул в комментарии 24 Каналу эксперт по образованию Украинского института будущего Николай Скиба. Он убежден, что нужно креативить на украинском в музыке, искусстве, поэзии, чтобы наш язык стал вирусным в хорошем смысле.

Важно Ї против Z: как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны

Как благодаря языку отвоевать русифицированное пространство

По словам эксперта, язык – это же и феномен культуры тоже. О становится интересным для других тогда, когда он открыт, живой, развивается, продуцирует новые слова, фразы, когда им вкусно рассказывают обо всех измерениях жизни.

При этом он подчеркнул, что не стоит прибегать к принудительной украинизации.

Культурная экспансия языка даст лучший результат, чем всяческие запреты русского. Хотя и должна быть неотвратимость закона по употреблению украинского языка в публичном пространстве. Таким образом мы отвоевываем русифицированное пространство,

– акцентировал Скиба.

Как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны во время полномасштабной войны с Россией, а также, как важно поддерживать этот языковой костер всегда и везде, читайте в статье.