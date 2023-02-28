На цьому наголосив у коментарі 24 Каналу експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього Микола Скиба. Він переконаний, що треба креативити українською у музиці, мистецтві, поезії, щоб наша мова стала вірусною у хорошому сенсі.

Важливо Ї проти Z: як українська мова стала зброєю, символом спротиву і лінією оборони

Як завдяки мові відвоювати русифікований простір

За словами експерта, мова – це ж і феномен культури також. Вона стає цікавою для інших тоді, коли є відкритою, живою, розвивається, продукує нові слова, фрази, коли нею смачно розповідають про всі виміри життя.

При цьому він наголосив, що не варто вдаватися до примусової українізації.

Культурна експансія мови дасть кращий результат, ніж всілякі заборони російської. Хоча й має бути невідворотність закону щодо вживання української мови у публічному просторі. Таким чином ми відвойовуємо русифікований простір,

– акцентував Скиба.

Як українська мова стала зброєю, символом спротиву та лінією оборони у час повномасштабної війни з Росією, а також, як важливо підтримувати це мовне багаття завжди і всюди, читайте у статті.