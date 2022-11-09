Милозвучная, уникальная и разнообразная: самые интересные факты об украинском языке, которые вас удивят

9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Сегодня украинцы традиционно пишут радиодиктанты национального единства.

24 канал расскажет вам интересные факты об украинском языке, которые точно вас удивят. Ведь во время полномасштабной войны с Россией, как никогда следует знать историю своего языка, собственно, как и его саму.

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Интересные факты об украинском языке

Украинский входит в 30 самых распространенных языков мира. На нем говорят более 45 миллионов человек.

Наш язык отличается от других восточнославянских языков своим благозвучием и уникальными словами и правилами.

Что интересно: украинский язык официально признан одним из самых красивых. Он занимает второе место в мире по мелодичности (после итальянского) и третье – по красоте лексики (после французского и персидского).

Современный украинский язык содержит около 256 тысяч слов.

По лексическому запасу украинский является наиболее родственным белорусскому – 84% общей лексики. С польским и сербским имеем 70% и 68% соответственно общих слов.

В отличие от остальных восточнославянских языков, существительное в украинском имеет 7 падежей. Особенностью нашего языка является звательный падеж.

Больше всего синонимов в украинском языке имеет слово "бить" — аж 45.

Также, что интересно, в нашем языке есть три формы будущего времени: простая, сложная и сложенная

Интересные факты по истории украинского языка

Украинский язык относится к старописьменным языкам.

Он возникл раньше русской, немецкой, турецкой и т.д. По данным ученого Василия Кобылюха, наш язык сформировался еще в Х – IV тысячелетиях до нашей эры и происходит из санскрита.

Первые слова украинского языка были записаны в 448 году до нашей эры. Византийский историк Приск Паникийский находился на территории современной Украины в лагере властителя Аттилы, и тогда записал слова "мед" и "страва".

Украинский язык официально признали литературным после издания "Энеиды" Ивана Котляревского. Так, именно Котляревского считают основателем нового украинского языка.

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Первый украинский "Букварь" издал в 1574 году во Львове Иван Федоров. До наших времен дошел только один первопечатнный экземпляр. Его нашли в 1927 году в Риме. Сейчас старинное издание хранится в библиотеке Гарвардского университета.

Начиная с восемнадцатого и до девятнадцатого века в украинском языке использовалось до пятидесяти разных систем письма.

Первое официальное Украинское правописание утвердили 17 мая 1919 года на Общем собрании Украинской академии наук.

В 1918 – 1920 годах украинский язык был официальным языком Кубанской Народной Республики.

Старейшей украинской песней считают балладу "Дунаю, Дунаю, чому смутний течеш?".

Больше переводов среди украинских произведений имеет “Заповіт” Тараса Шевченко. Его перевели на 147 языков народов мира.

83% украинцев считают, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине. Мы соглашаемся и напоминаем: не забывайте об уникальности украинского языка и каждый раз совершенствуйте свои языковые знания.