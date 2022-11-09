Милозвучная, уникальная и разнообразная: самые интересные факты об украинском языке, которые вас удивят
9 ноября 2022 , 10:06Читати новину українською
9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Сегодня украинцы традиционно пишут радиодиктанты национального единства.
24 канал расскажет вам интересные факты об украинском языке, которые точно вас удивят. Ведь во время полномасштабной войны с Россией, как никогда следует знать историю своего языка, собственно, как и его саму.
Читайте Когда украинцы будут писать Радиодиктант национального единства в 2022 году и кто будет его читать
Интересные факты об украинском языке
- Украинский входит в 30 самых распространенных языков мира. На нем говорят более 45 миллионов человек.
- Наш язык отличается от других восточнославянских языков своим благозвучием и уникальными словами и правилами.
- Что интересно: украинский язык официально признан одним из самых красивых. Он занимает второе место в мире по мелодичности (после итальянского) и третье – по красоте лексики (после французского и персидского).
- Современный украинский язык содержит около 256 тысяч слов.
- По лексическому запасу украинский является наиболее родственным белорусскому – 84% общей лексики. С польским и сербским имеем 70% и 68% соответственно общих слов.
- В отличие от остальных восточнославянских языков, существительное в украинском имеет 7 падежей. Особенностью нашего языка является звательный падеж.
- Больше всего синонимов в украинском языке имеет слово "бить" — аж 45.
- Также, что интересно, в нашем языке есть три формы будущего времени: простая, сложная и сложенная
Интересные факты по истории украинского языка
- Украинский язык относится к старописьменным языкам.
- Он возникл раньше русской, немецкой, турецкой и т.д. По данным ученого Василия Кобылюха, наш язык сформировался еще в Х – IV тысячелетиях до нашей эры и происходит из санскрита.
- Первые слова украинского языка были записаны в 448 году до нашей эры. Византийский историк Приск Паникийский находился на территории современной Украины в лагере властителя Аттилы, и тогда записал слова "мед" и "страва".
- Украинский язык официально признали литературным после издания "Энеиды" Ивана Котляревского. Так, именно Котляревского считают основателем нового украинского языка.
Важно Забудьте о суржике: как правильно говорить по-украински об "отключении света"
- Первый украинский "Букварь" издал в 1574 году во Львове Иван Федоров. До наших времен дошел только один первопечатнный экземпляр. Его нашли в 1927 году в Риме. Сейчас старинное издание хранится в библиотеке Гарвардского университета.
- Начиная с восемнадцатого и до девятнадцатого века в украинском языке использовалось до пятидесяти разных систем письма.
- Первое официальное Украинское правописание утвердили 17 мая 1919 года на Общем собрании Украинской академии наук.
- В 1918 – 1920 годах украинский язык был официальным языком Кубанской Народной Республики.
- Старейшей украинской песней считают балладу "Дунаю, Дунаю, чому смутний течеш?".
- Больше переводов среди украинских произведений имеет “Заповіт” Тараса Шевченко. Его перевели на 147 языков народов мира.