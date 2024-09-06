Об этом напомнил языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он отметил: государство гарантирует каждому гражданину Украины обучение в учебных заведениях на украинском языке.

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На каком языке в школе должны разговаривать учителя

Учебные заведения обеспечивают обязательное изучение государственного языка. В частности, училища, колледжи, вузы в объеме, что позволяет осуществлять профессиональную деятельность с использованием государственного языка.

Лицам, принадлежащих к коренным народам или национальным меньшинствам гарантируется право на обучение, рядом с государственным, на языке соответствующего коренного народа или национального меньшинства путем создания отдельных классов,

– сообщил языковой омбудсмен.

Креминь также акцентировал на необходимости использования украинского языка не только во время уроков, но и на перерывах, во внеклассной деятельности и в общении между работниками учебных заведений.

Образовательный процесс – это и классная работа, и воспитательная работа, и общение соискателей образования и педагогических представителей в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы. Перерыв – это тоже образовательный процесс, и там должен быть государственный язык,

– подчеркнул он.

И резюмировал: сегодня образование как фундамент создания личности играет важную роль в укреплении статуса украинского языка как государственного. При этом Креминь напомнил, что нарушение языкового законодательства станет причиной штрафа.