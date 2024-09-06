Про це нагадав мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він зауважив: держава гарантує кожному громадянину України навчання у закладах освіти українською мовою.

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Якою мовою у школі повинні розмовляти вчителі

Заклади освіти забезпечують обов'язкове вивчення державної мови. Зокрема, училища, коледжі, виші в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність з використанням державної мови.

Особам, що належать до корінних народів або національних меншин гарантується право на навчання, поруч із державною, мовою відповідного корінного народу або національної меншини шляхом створення окремих класів,

– повідомив мовний омбудсмен.

Кремінь також акцентував на необхідності використання української мови не лише під час уроків, а й на перервах, у позакласній діяльності та в спілкуванні між працівниками закладів освіти.

Освітній процес – це і класна робота, і виховна робота, і спілкування здобувачів освіти та педагогічних представників у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи. Перерва – це теж освітній процес, і там має бути державна мова,

– наголосив він.

І резюмував: сьогодні освіта як фундамент творення особистості відіграє важливу роль у зміцненні статусу української мови як державної. При цьому Кремінь нагадав, що порушення мовного законодавства стане причиною штрафу.