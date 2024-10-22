Украинский язык появится на экзаменах в школах Польши

Украинский язык включат в польскую матуру – выпускные экзамены в средних школах, которые являются одновременно вступительными в вузы. Он будет как иностранный язык на выбор.

Это произойдет с 2025 года. Об этом говорится в разъяснении Министерства образования и науки Украины относительно возможностей для граждан нашего государства, которые временно находятся на территории Польши.

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Украинский язык будет на вступительных экзаменах в школах Польши

Так, в этом учебном году экзамен за восьмой класс в Польше для учеников, которые являются гражданами Украины, будут проводить по математике и современному иностранному языку.

В то же время учеников, которые в 2024/25 учебном году заканчивают дистанционно 11 класс в украинской школе и планируют сдавать НМТ, могут освободить от сдачи польского экзамена.

Согласно разъяснению Минобразования Украины, ученик в Польше должен сам решить, сдавать ли экзамен за восьмой класс на польском языке.

Интересно! По состоянию на 1 сентября 2024 года более 335 тысяч учеников, находясь за границей, продолжают учиться в украинских школах. Такие данные привели в Минобразования Украины.

Как будут учиться украинские ученики, которые находятся за рубежом