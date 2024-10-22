Це відбудеться з 2025 року. Про це мовиться у роз'ясненні Міністерства освіти і науки України щодо можливостей для громадян нашої держави, які тимчасово перебувають на території Польщі.

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Українська мова буде на вступних іспитах у школах Польщі

Так, у цьому навчальному році іспит за восьмий клас у Польщі для учнів, які є громадянами України, проводитимуть з математики та сучасної іноземної мови.

Водночас учнів, які у 2024/25 навчальному році закінчують дистанційно 11 клас в українській школі і планують складати НМТ, можуть звільнити від складання польського іспиту.

Відповідно до роз'яснення Міносвіти України, учень в Польщі має сам вирішити, чи складати іспит за восьмий клас польською мовою.

Цікаво! Станом на 1 вересня 2024 року понад 335 тисяч учнів, перебуваючи за кордоном, продовжують навчатися в українських школах. Такі дані навели у Міносвіти України.

Як вчитимуться українські учні, які перебувають за кордоном