"Территория украинского языка": как реагируют ученики на замечания не общаться на русском

Верховная Рада Украины может запретить педагогам общаться на русском языке на территории школы во время образовательного процесса. Соответствующий законопроект зарегистрировала нардеп Наталья Пипа.

Один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков в интервью 24 Каналу рассказал, актуальна ли такая инициатива. Также уточнил, надо ли наказывать за нарушения.

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Какой язык должен господствовать на территории школы

Учитель говорит: такая инициатива – актуальна.

Я работаю в частной школе в Киеве. Дети со мной на уроке общаются на украинском, на перемене между собой – русском. Когда я подхожу и прошу говорить на государственном, они будут это делать только в зоне моей досягаемости. Или убегут куда-то и будут дальше общаться на русском,

– отметил он.

При этом Пройдаков отметил, что эту инициативу надо правильно прокоммуницировать родителям и детям. В частности, объяснить, будет ли и какая система наказаний, кто будет ответственен за соблюдение закона.

Я так понимаю, что это будет директор/директорка. Кто должен мониторить ситуацию и фиксировать нарушения? Кого будут наказывать и как? Или это будет словесное предупреждение?

– добавил педагог.

По его словам, словесные предупреждения по состоянию на сейчас не действуют.

То есть в целом инициатива актуальна и правильная. Школа – это центр государственный, здесь должна быть территория украинского языка, украинской идеи,

– резюмировал Пройдаков.

Больше об украинизации и переходе на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.