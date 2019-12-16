Украинский язык для меньшинств: Минобразования объявило конкурсный отбор новых учебников

11 Читати новину українською
Школы готовят к полному переходу на украинский / Anita Jankovic

Министерство образования объявило конкурс учебников для седьмого класса. Всего ведомство проведет отбор для семи учебников.

Приказ уже подписала заместитель министра образования Любомира Мандзий, пишет Освита.ua.

Похожее: Со следующего года русскоязычные школы перейдут на украинский язык, – Новосад

Предложения будут принимать до 15 мая 2020 года. Отбор будет проходить в частности среди учебников по украинскому языку для школьников, которые являются представителями национальных меньшинств в Украине.

Полный список учебников, среди которых происходит отбор

  • история Украины – учебник для 7 класса;
  • всемирная история – учебник для 7 класса;
  • информатика – учебник для 7 класса;
  • крымскотатарский язык – учебник для 7 класса;
  • украинский язык (для классов с обучением на польском языке) – учебник для 7 класса;
  • украинский язык (для классов с обучением на румынском языке) – учебник для 7 класса;
  • украинский язык (для классов с обучением на венгерском языке) – учебник для 7 класса.


Украинский должен быть основным языком преподавания во всех учебных заведениях / инфографика: 24 канал

Согласно закону "О языке" все школы с преподаванием языков европейского союза должны перейти на украинский уже в 2023 году.

Министр образования Анна Новосад заявляла также, что школьников, обучающихся на этих языках, будут готовить к переходу на украинский язык постепенно.

Больше о законе: Закон о языке: почему это нужно и что изменится

Сколько в Украине школ с преподаванием языков европейского союза в качестве основных?

  • румынский язык – 75 школ;
  • венгерский язык – 70 школ;
  • польский – 5 школ;
  • молдавский – 3 школы.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Румыния Венгрия Образование в Украине Учеба Школа Новости Польши Крымские татары
Некоторые украинские учебники содержат дискриминацию, – Новосад
13 декабря
179
Залиште відгук