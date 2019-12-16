Украинский язык для меньшинств: Минобразования объявило конкурсный отбор новых учебников
Министерство образования объявило конкурс учебников для седьмого класса. Всего ведомство проведет отбор для семи учебников.
Приказ уже подписала заместитель министра образования Любомира Мандзий, пишет Освита.ua.
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Предложения будут принимать до 15 мая 2020 года. Отбор будет проходить в частности среди учебников по украинскому языку для школьников, которые являются представителями национальных меньшинств в Украине.
Полный список учебников, среди которых происходит отбор
- история Украины – учебник для 7 класса;
- всемирная история – учебник для 7 класса;
- информатика – учебник для 7 класса;
- крымскотатарский язык – учебник для 7 класса;
- украинский язык (для классов с обучением на польском языке) – учебник для 7 класса;
- украинский язык (для классов с обучением на румынском языке) – учебник для 7 класса;
- украинский язык (для классов с обучением на венгерском языке) – учебник для 7 класса.
Украинский должен быть основным языком преподавания во всех учебных заведениях / инфографика: 24 канал
Согласно закону "О языке" все школы с преподаванием языков европейского союза должны перейти на украинский уже в 2023 году.
Министр образования Анна Новосад заявляла также, что школьников, обучающихся на этих языках, будут готовить к переходу на украинский язык постепенно.
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Сколько в Украине школ с преподаванием языков европейского союза в качестве основных?
- румынский язык – 75 школ;
- венгерский язык – 70 школ;
- польский – 5 школ;
- молдавский – 3 школы.