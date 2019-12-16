Українська мова для меншин: Міносвіти оголосило конкурсний відбір нових підручників

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Школи готують до повного переходу на українську / Anita Jankovic

Міністерство освіти оголосило конкурс підручників для сьомого класу. Всього відомство проведе відбір для сімох підручників.

Наказ вже підписала заступниця міністерки освіти Любомира Мандзій, пише Освіта.ua.

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Пропозиції прийматимуть до 15 травня 2020 року. Відбір проходитиме зокрема серед підручників з української мови для школярів, які є представниками національних меншин в Україні.

Повний список підручників, серед яких відбувається відбір

  • історія України – підручник для 7 класу;
  • всесвітня історія – підручник для 7 класу;
  • інформатика – підручник для 7 класу;
  • кримськотатарська мова – підручник для 7 класу;
  • українська мова (для класів з навчанням польською мовою) – підручник для 7 класу;
  • українська мова (для класів з навчанням румунською мовою) – підручник для 7 класу;
  • українська мова (для класів з навчанням угорською мовою) – підручник для 7 класу.


Українська повинна бути основною мовою викладання у всіх закладах освіти / інфографіка: 24 канал

Згідно з законом "про мову" усі школи з викладанням мов Європейського Союзу повинні перейти на українську вже у 2023 році.

Міністерка освіти Ганна Новосад заявляла також, що школярів, які навчаються цими мовами, будуть готувати до переходу на українську мову поступово.

Більше про закон: Закон про мову: чому це потрібно та що зміниться

Скільки в Україні шкіл з викладанням мов Європейського Союзу як основних?

  • румунська мова – 75 шкіл;
  • угорська мова – 70 шкіл;
  • польських – 5 шкіл;
  • молдавська – 3 школи.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Школа Освіта в Україні Угорщина Румунія Кримські татари Новини Польщі
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