Українська мова для меншин: Міносвіти оголосило конкурсний відбір нових підручників
Міністерство освіти оголосило конкурс підручників для сьомого класу. Всього відомство проведе відбір для сімох підручників.
Наказ вже підписала заступниця міністерки освіти Любомира Мандзій, пише Освіта.ua.
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Пропозиції прийматимуть до 15 травня 2020 року. Відбір проходитиме зокрема серед підручників з української мови для школярів, які є представниками національних меншин в Україні.
Повний список підручників, серед яких відбувається відбір
- історія України – підручник для 7 класу;
- всесвітня історія – підручник для 7 класу;
- інформатика – підручник для 7 класу;
- кримськотатарська мова – підручник для 7 класу;
- українська мова (для класів з навчанням польською мовою) – підручник для 7 класу;
- українська мова (для класів з навчанням румунською мовою) – підручник для 7 класу;
- українська мова (для класів з навчанням угорською мовою) – підручник для 7 класу.
Українська повинна бути основною мовою викладання у всіх закладах освіти / інфографіка: 24 канал
Згідно з законом "про мову" усі школи з викладанням мов Європейського Союзу повинні перейти на українську вже у 2023 році.
Міністерка освіти Ганна Новосад заявляла також, що школярів, які навчаються цими мовами, будуть готувати до переходу на українську мову поступово.
Більше про закон: Закон про мову: чому це потрібно та що зміниться
Скільки в Україні шкіл з викладанням мов Європейського Союзу як основних?
- румунська мова – 75 шкіл;
- угорська мова – 70 шкіл;
- польських – 5 шкіл;
- молдавська – 3 школи.