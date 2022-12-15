Украинским подросткам дадут 100 000 гривен на реализацию собственных проектов

Украинские подростки получили отличную возможность реализовать собственные проекты. При этом выделяют им на эти цели значительные средства.

Так, ОО "Украинская античность" запускает проектную волну по гражданскому образованию для учащихся 8 – 11 – х классов. Однако только в Харьковской и Черниговской областях.

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Подростки получат 100 тысяч гривен на проекты

Благодаря программе подростки смогут поучаствовать в тренингах и получить современные навыки. В частности, создать собственные инновационные проекты, получить финансирование на их внедрение и, таким образом, стать изменотворцами в своих общинах.

Менторы помогут всем командам, которые пройдут конкурсный отбор, – 10 командам из Харьковской области и 10 – из Черниговской области – создать проекты молодежного пространства в их населенных пунктах.

Две лучшие идеи (одна – в Харьковской и одна – в Черниговской области) профинансируют. Две команды получат товары и услуги на 100 000 гривен на реализацию проектов.

Анкета для регистрации доступна по ссылке. Заполнить ее можно до 30 декабря 2022 года. Больше деталей можно найти на Facebook-странице организаторов.

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