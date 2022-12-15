Украинским подросткам дадут 100 000 гривен на реализацию собственных проектов
Источник:Образование
Украинские подростки получили отличную возможность реализовать собственные проекты. При этом выделяют им на эти цели значительные средства.
Так, ОО "Украинская античность" запускает проектную волну по гражданскому образованию для учащихся 8 – 11 – х классов. Однако только в Харьковской и Черниговской областях.
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Подростки получат 100 тысяч гривен на проекты
Благодаря программе подростки смогут поучаствовать в тренингах и получить современные навыки. В частности, создать собственные инновационные проекты, получить финансирование на их внедрение и, таким образом, стать изменотворцами в своих общинах.
Менторы помогут всем командам, которые пройдут конкурсный отбор, – 10 командам из Харьковской области и 10 – из Черниговской области – создать проекты молодежного пространства в их населенных пунктах.
Две лучшие идеи (одна – в Харьковской и одна – в Черниговской области) профинансируют. Две команды получат товары и услуги на 100 000 гривен на реализацию проектов.
Анкета для регистрации доступна по ссылке. Заполнить ее можно до 30 декабря 2022 года. Больше деталей можно найти на Facebook-странице организаторов.
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