Украинское образование за рубежом: в каких странах действуют образовательные хабы и как они помогают
Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что в Испании открыли украинский образовательный хаб. Это уже 18 такой учебный хаб. В каких странах действуют образовательные хабы и чему они учат – читайте в статье.
Образовательные хабы за границей выполняют много функций, в частности помогают получить украинское образование или овладеть какой-либо профессией. Интересно, что Украине есть 9 таких хабов, еще 9 – в разных странах мира, передает 24 Канал.
Важно Как получить украинское школьное образование за границей
Зачем нужны образовательные хабы
По словам Министра образования Сергея Шкарлета, украинские образовательные хабы определены приоритетным проектом в сфере образования во время войны, которую развязала Россия.
Этот проект системно реализует концепцию обучения на протяжении жизни и помогает школьникам продолжать обучение, учить иностранный язык, а их родителям получить работу или открыть собственное дело.
В частности, такие заведения помогают:
- детям-беженцам наверстать обучение и продолжить получать образование по украинским программам.
- в то же время родители школьников смогут овладеть актуальными IT-профессиями и необходимыми на рынке труда, что будет способствовать в дальнейшем трудоустройстве.
В Испании открыли образовательный хаб
На днях украинский образовательный хаб начал работу в испанском городе Валенсия. Всего в этой стране живет более четверти миллиона украинцев.
Министр образования сообщил, что украинцы смогут пройти курсы изучения испанского языка для детей и взрослых, получить гуманитарную помощь, консультации испанских юристов и адвокатов и психологическую поддержку.
Кроме того, в скором времени планируется запуск учебных классов по программированию, изучению украинского языка и математики, а также доставят украинскую литературу в испанские библиотеки в Валенсии.
В каких еще странах есть образовательные хабы
Первые образовательные хабы были открыты в Украине, сейчас сеть уже функционирует в восьми странах ЕС и Великобритании.
"Процесс открытия хабов будет продолжаться и дальше, ведь мы получаем все больше новых заявок от других стран, желающих помочь украинцам, вынужденно эмигрировавшим в эти государства", – говорят в МОН.
Где в Украине расположены образовательные хабы:
- Киеве,
- Винницы,
- Ровно,
- Хмельницком,
- Черновцы,
- Тернополь,
- Львов,
- Луцк,
- Ужгород.
В каких странах есть украинские образовательные хабы:
- Великобритания (Лондон),
- Польша (Варшава),
- Словакия (Братислава),
- Чехия Прага),
- Германия (Лейпциг),
- Швейцария (Женева),
- Венгрия (Будапешт),
- Болгария (София),
- теперь еще Испания (Валенсия).
Адреса и соцсети каждого образовательного хаба в Украине и за рубежом – можно найти на карте этой ссылкой.