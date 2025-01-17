Когда подавать заявки на строительство и ремонт укрытий в школах и профтехах

Громады смогут подавать заявки на строительство и ремонт укрытий в школах и профтехах за счет государственной субвенции. Это можно будет сделать с 20 по 26 января.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве также определили соответствующие критерии.

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Кто может получить средства на укрытие

Получить средства смогут:

военно-морские и военно-спортивные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой;

заведения с 200+ учениками;

заведения до 200 учеников, если они являются единственными в громаде, которые работают очно / смешанно и к которым подвозят учеников минимум из двух других школ.

Размер субвенции в этом году составляет 6,2 миллиарда гривен. 460,5 миллиона гривен направят на завершение проектов, начатых 2024 года. На остальные средства смогут претендовать другие общины.

Проекты, которые получат финансирование, будет отбирать комиссия МОН через цифровую платформу DREAM. Она также учтет принадлежность общины к зоне риска, в соответствии с Методикой оценивания рисков в системе образования.

Объемы финансирования установили для уровней риска, к которым относятся общины, пропорционально количеству учеников:

очень высокий – 50% субвенции;

высокий – 40%;

умеренный и удовлетворительный – 10%.

Чтобы претендовать на финансирование, заведение должно соответствовать следующим условиям:

дистанционное или смешанное обучение;

здания не имеют повреждений, вызванных войной, или их устранение не требует строительных работ;

отсутствие укрытия (или есть только самое простое) или оно требует капитального ремонта / реконструкции;

готовность проектно-сметной документации;

завершение работ до конца 2025 года;

подтверждение софинансирования из местного или областного бюджета.

В этом году предусмотрено и субвенцию на противопожарную безопасность и металлодетекторы, приоритет в распределении которых будут предоставлять школам, которые присоединились к экспериментальному проекту по усилению безопасности,

– сообщили в МОН.

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Как будут распределять средства на укрытие

Общины будут подавать проект через систему DREAM. После этого каждый проект будет автоматически приоритизирован по ключевым критериям: подготовленность проекта, безопасность, софинансирование, устойчивость, финансовая эффективность и усиление способности общества.



Баллы для отдельных учебных заведений будут рассчитывать по повышенным коэффициентам:

10 – для военных лицеев и заведений-участников экспериментального проекта по усилению безопасности во время военного положения;

1,5 – для учебных заведений, которые единственные в обществе работают очно и куда подвозят учеников из двух и более школ.

Также каждая областная военная администрация будет иметь возможность распределить свои 50 баллов между громадами в пределах каждого из уровней риска. На это у областей будет 5 рабочих дней.



Комиссия МОН проанализирует все проекты, начиная с самых приоритетных с учетом уровней риска. Сформированный список передадут правительству для утверждения. После его принятия средства перечислят в местные бюджеты.

Инструкции по подаче заявок на платформу DREAM можно найти по ссылке.