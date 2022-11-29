Еврокомиссия выделила миллионы на укрытия в школах: в каких областях Украины будут обустраивать
В Украине во время полномасштабной войны с Россией продолжают обустраивать надежные укрытия в учебных заведениях. Именно они являются гарантом очного обучения детей.
Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона заявил, что средства на обустройство хранилищ в учебных заведениях предусмотрели в госбюджете. Также Украина получает финансовую помощь из-за границы.
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Сколько средств предусмотрено на обустройство укрытий
Министр сообщил, что на 2023 год в госбюджете предусмотрено 1,5 миллиарда гривен на обустройство и сооружение укрытий в учебных заведениях. В частности, в опорных школах.
При этом Шкарлетт добавил, что деньги на укрытие в учебных заведениях поступают и из-за границы.
Еврокомиссия выделила более 100 миллионов евро. За эти деньги соорудят укрытия в 74 опорных школах,
– уточнил министр.
И сообщил о еще одной программе от фонда "Восточная Европа". Так, благодаря "Безопасной школе" обустроят укрытие в 20 учебных заведениях. В частности, в таких областях как:
- Винницкая;
- Одесская;
- Хмельницкая;
- город Киев.
При этом Шкарлетт напомнил, что ЮНИСЕФ дал Украине возможность оборудовать всем необходимым укрытие более 1000 школ. В частности, средства выделили на карематы, аптечки и другие предметы первой необходимости, чтобы дети были в безопасности во время воздушных тревог.
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Какое количество школ, училищ и вузов в Украине имеют укрытие
- Недавно глава директората дошкольного, школьного образования МОН Олег Ересько в эфире телемарафона на "Общественном" рассказал, что около 70% школ в Украине имеют укрытие.
- Также хранилища в минимум 75% вузов и более 92% училищ нашей страны.
- Ситуация сильно разнится в зависимости от регионов.