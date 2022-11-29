Еврокомиссия выделила миллионы на укрытия в школах: в каких областях Украины будут обустраивать

В Украине во время полномасштабной войны с Россией продолжают обустраивать надежные укрытия в учебных заведениях. Именно они являются гарантом очного обучения детей.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона заявил, что средства на обустройство хранилищ в учебных заведениях предусмотрели в госбюджете. Также Украина получает финансовую помощь из-за границы.

Читайте В одном из облцентров Запада Украины меняют время обучения в школах

Сколько средств предусмотрено на обустройство укрытий

Министр сообщил, что на 2023 год в госбюджете предусмотрено 1,5 миллиарда гривен на обустройство и сооружение укрытий в учебных заведениях. В частности, в опорных школах.

При этом Шкарлетт добавил, что деньги на укрытие в учебных заведениях поступают и из-за границы.

Еврокомиссия выделила более 100 миллионов евро. За эти деньги соорудят укрытия в 74 опорных школах,

– уточнил министр.

И сообщил о еще одной программе от фонда "Восточная Европа". Так, благодаря "Безопасной школе" обустроят укрытие в 20 учебных заведениях. В частности, в таких областях как:

Винницкая;

Одесская;

Хмельницкая;

город Киев.

При этом Шкарлетт напомнил, что ЮНИСЕФ дал Украине возможность оборудовать всем необходимым укрытие более 1000 школ. В частности, средства выделили на карематы, аптечки и другие предметы первой необходимости, чтобы дети были в безопасности во время воздушных тревог.

К теме Недалеко – белорусская граница: как после всех перемен учатся дети в Ровенской области

Какое количество школ, училищ и вузов в Украине имеют укрытие