Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону заявив, що кошти на облаштування сховищ у закладах освіти передбачили у держбюджеті. Також Україна отримує фінансову допомогу з-за кордону.

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Скільки коштів передбачили на облаштування укриттів

Міністр повідомив, що на 2023 рік у держбюджеті передбачили 1,5 мільярда гривень на облаштування та спорудження укриттів у закладах освіти. Зокрема в опорних школах.

При цьому Шкарлет додав, що гроші на укриття у закладах освіти надходять і з-за кордону.

Єврокомісія виділила понад 100 мільйонів євро. За ці гроші спорудять укриття у 74 опорних школах,

– уточнив міністр.

І повідомив про ще одну програму від фонду "Східна Європа". Так, завдяки "Безпечній школі" облаштують укриття у 20 закладах освіти. Зокрема у таких областях як:

Вінницька;

Одеська;

Хмельницька;

місто Київ.

При цьому Шкарлет нагадав, що ЮНІСЕФ дав Україні можливість обладнати усім необхідним укриття понад 1000 шкіл. Зокрема, кошти виділили на каремати, аптечки та інші предмети першої необхідності, аби діти були у безпеці під час повітряних тривог.

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