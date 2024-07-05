Впереди – дополнительная сессия: к каким трудностям готовиться участникам НМТ

В июне завершилась основная сессия национального мультитеста 2024 года. Однако часть участников НМТ будет проходить проверку знаний во время сессии дополнительной – в течение 11 – 19 июля.

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 рассказала о вызовах, с которыми столкнулись участники нынешнего тестирования. А также о том, как УЦОКО пытается добавить непредсказуемые ситуации.

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К каким вызовам должны быть готовы участники дополнительной сессии НМТ

Вакуленко рассказала, что, бесспорно, вызовом является нынешняя ситуация с отключениями электроэнергии. Хотя УЦОКО получает поддержку от Минэнергетики, Укрэнерго, от всех поставщиков энергетики на местном уровне, но аварийные отключения происходят.

Конечно, это большая нагрузка для подростков – ждать, пока восстановят электроснабжение. Кроме того, чрезвычайным вызовом является количество воздушных тревог, ракетные атаки. У нас есть города, в которых 16 и более часов в день может длиться воздушная тревога,

– сообщила руководительница УЦОКО.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Вакуленко добавила: пытались организовать оценивание в укрытиях как можно шире, и ОВА делали все возможное, чтобы все имели такую возможность, но, к сожалению, это не всегда удается из-за высоких требований к укрытиям, в которых проводят оценивание.

В таких хранилищах, по словам директора УЦОКО, должен быть бесперебойный интернет, уборные, хорошие вытяжки и т.д., а это довольно дорого и сложно организовать.

Однако вызовом является и та ситуация, когда участник три часа ждет в укрытии.

Отметим, что директор Украинского центра оценивания качества образования, можно ли пересдать мультитест, какие трудности возникли во время оценивания и как на процесс влияют длительные отключения света и воздушные тревоги. Также она рассказала о том, кто из участников потерял шансы на поступление в этом году и будет ли на НМТ-2025 уже 5 предметов.