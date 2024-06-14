Руководительница УЦОКО пожаловалась на проблему списывания во время национального мультитеста

Продолжается основная сессия национального мультитеста в 2024 году. Участники, несмотря на предупреждения, все же прибегают к недобросовестному поведению во время оценивания знаний.

Руководительница Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в эфире национального телемарафона пожаловалась на попытки списывания со стороны участников тестирования. Поэтому в этом году вернули практику использования металлоискателей для поиска вспомогательных средств.

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Что говорят в УЦОКО о недобросовестности участников

Она говорит: списывать участники тестирования пытались, пытаются и будут пытаться.

Это абсолютно, мне кажется, нормально, хоть и обидно. В то же время в этом году мы вернули практику помощи сотрудников полиции нашим участникам, которые лишатся телефонов до начала тестов, потому что у нас есть металлоискатели,

– рассказал Вакуленко.

И добавила, что металлоискатели используют не для того, чтобы остановить участников, которые уже списывают, а для того, чтобы до теста все выложили свои устройства (телефоны, часы) и после этого работали уже без техники и "поддержки".

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Отметим, что во время сдачи НМТ-2023 77 участников покинули временные экзаменационные центры из-за использования во время тестирования мобильных телефонов, 6 – из-за использования "шпаргалок", 5 – из-за невыполнения требований и указаний по процедуре прохождения НМТ.

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Коротко об НМТ-2024