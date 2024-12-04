Определили даты и формат проведения НМТ-2025
Министерство образования и науки Украины определило даты проведения национального мультипредметного теста в 2025 году. Формат НМТ при этом оставят неизменным.
Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua.
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Когда будет НМТ в 2025 году
Вступительные экзамены в вузы в формате внешнего независимого оценивания будут проходить с 14 мая по 25 июля.
Во время экзамена участник будет выполнять тесты по 4 предметам. Три будут обязательными для всех поступающих:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Четвертый предмет можно будет выбрать самостоятельно из перечня таких предметов:
- украинская литература;
- география;
- биология;
- химия;
- физика;
- иностранный язык.
Формат НМТ остается неизменным: сначала в течение 120 минут участники НМТ будут выполнять тесты по украинскому языку и математике, а после 20-минутного перерыва продолжат тест, выполняя задания по истории Украины и предмета по выбору.
- Напомним, что, что МОН Украины обнародовало условия поступления в вузы на 2025 год. Детали читайте по ссылке.