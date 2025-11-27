Изменят ли формат проведения НМТ в 2026 году: ответ МОН
- Формат национального мультипредметного теста в 2026 году останется однодневным.
- формат проведения НМТ в 2026 году менять не будут.
В следующем году формат проведения национального мультипредметного теста менять не будут. Тестирование будет проходить в течение одного дня.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
Смотрите также Сколько предметов будет на НМТ в 2026 году
Изменят ли формат НМТ-2026?
Чиновник прокомментировал дискуссию относительно одно- и двухдневной сдачи национального мультипредметного теста.
Мы в дискуссии с народными депутатами, которые должны в ближайшее время принять законопроект №13650, который определит особенности проведения государственной итоговой аттестации и вступительной кампании в 2026 году. Мы дискутировали с омбудсменами, с родителями и определили, что формат проведения НМТ в 2026 году менять не будем,
– заявил заместитель министра.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Он добавил, что однодневный формат тестирования доказал свою эффективность за время его проведения – с начала полномасштабной войны. Также, по его мнению, НМТ обеспечил равные условия для поступления для всех абитуриентов.
Смотрите также По каким предметам участники УМТ-2025 получили 200 баллов
Что говорили в УЦОКО?
- Ранее директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что в 2026 году НМТ сохранит нынешнюю структуру. Он будет состоять из четырех предметов.
- В 2026 году не планируют менять критерии НМТ.
- Три предмета будут обязательными: украинский язык, математика и история Украины.
- Еще один предмет участники УМТ будут выбирать самостоятельно из перечня: украинская литература, география, биология, химия, физика, иностранный (английский, немецкий, французский, испанский) язык, уточнила она.
- В этом году участники НМТ сдавали четыре предмета. Три обязательные и один на выбор. Тестирование проходило в пределах одного дня.
- На сдачу НМТ-2025 предусмотрели 4 часа.
- Украинцы критиковали эту модель НМТ из-за того, что она была очень изнурительной для выпускников.