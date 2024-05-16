НМТ по английскому языку: какие темы повторить и как на высокий балл сдать тестирование

В Украине на этой неделе стартовала основная сессия национального мультитеста 2024 года. Завершится она в конце июня.

Детальный график тестирования не обнародуют из соображений безопасности. Однако возможность повторить изученное еще есть.

Смотрите также Какие темы по украинскому языку надо обязательно повторить перед НМТ

Как подготовиться к тестированию по английскому языку

Преподаватель английского языка Лилия Чиж рассказала, какие темы стоит повторить перед сдачей экзамена. Вот здесь можно найти полный перечень тем. Но педагог советует сфокусироваться на основных, ведь времени до начала тестирования осталось мало. В частности, просмотрите такие темы:

Лексика: стоит просмотреть список лексических тем и выбрать те, которые вы знаете хуже всего. На НМТ довольно часто можно встретить тексты об искусстве, путешествия, научные достижения, спорт и досуг. При этом она советует лексику усваивать в контексте. Грамматика: если вы плохо усвоили разницу между Past Simple и Present Perfect, лучше начать с повторения. Надо уверенно знать базовый материал. В частности, понимать разницу между "other / another / the other", замечать в тексте артикли и множественное число, отличать исчисляемые существительные от неисчисляемых и переводить предложения в правильном времени.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Чиж также советует выполнять тесты прошлых лет. И учесть работу над ошибками:

Чтение (задание 1 – 3) : найти в тексте доказательства того, что ваш ответ был ложным и выделить информацию, указывающую на правильный вариант.

: найти в тексте доказательства того, что ваш ответ был ложным и выделить информацию, указывающую на правильный вариант. Чтение (заполнение пропусков) : обращать внимание не только на контекст, но и на грамматический аспект (правильный ответ должен согласовываться по времени, лицом, числом и т.д)

: обращать внимание не только на контекст, но и на грамматический аспект (правильный ответ должен согласовываться по времени, лицом, числом и т.д) Использование языка (лексическая часть) : проработать все слова из ряда и убедиться, что вы точно понимаете все оттенки значений слова. Здесь помогут словари.

: проработать все слова из ряда и убедиться, что вы точно понимаете все оттенки значений слова. Здесь помогут словари. Использование языка (грамматическая часть): найти объяснение правила на одном из приведенных выше ресурсов, закрепить выполнением упражнений по теме.

Чтобы структурировать свой багаж знаний, советую вести заметки. Это может быть как записная книжка, так и документ с заметками на компьютере, где стоит выделить место под различные нужды,

– отмечает педагог.

Смотрите также "Есть попытки взлома": глава МОН назвал вызовы НМТ-2024 и уточнил, вернут ли ВНО

Как распределить время на тестировании

Педагог советует не нервничать на тестировании. При этом отмечает: не стоит начинать выполнение задания с чтения всего текста или каждого задания к нему. И рассказывает, как лучше выполнять те или иные задания:

Задания с выбором одного правильного ответа:

Посмотреть на заголовок и "просканировать" текст, чтобы понять, о чем он.

Внимательно прочитать первое задание (без вариантов ответа) / предложение с пропуском и "спрогнозировать" возможный ответ.

Просмотреть действующие варианты и сравнить с вашим предыдущим ответом.

Если не можете дать однозначный ответ, вычеркнуть очевидно лишние варианты и найти доказательства (в контексте или грамматически), которые подтверждают или отвергают остальные варианты.

Перечитать предложение с выбранным ответом и убедиться, что оно "звучит" корректно.

Задание на установление соответствия:

Внимательно прочитать первый текст, выделить главную идею и ключевые детали.

Просмотреть возможные варианты и найти тот (те), что подходят лучше всего.

При необходимости, выделить ключевые фразы и выбрать единственный вариант из нескольких возможных.

Убедиться, что предварительно выбранные варианты не подходят лучше к другим текстам.

Относительно приоритетности задач, Чиж советует не зацикливаться на одном вопросе слишком долго. Лучше посвятить это время решению следующих и вернуться к проблемному в конце.