Что нужно знать о сдаче НМТ по украинскому языку

Продолжается основная сессия национального мультипредметного теста в 2024 году. Среди обязательных для сдачи предметов - украинский язык.

Большинство участников будет проходить проверку знаний в июне. Всего в основной сессии НМТ примет участие более 287 тысяч человек.

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Что нужно знать о сдаче украинского языка

Тестирование продлится 4 часа и будет разделено на два блока с перерывом посередине на 20 минут. Украинский язык входит в первый блок.

Чтобы вас допустили в экзаменационный центр, не забудьте взять сертификат участника НМТ и документ, удостоверяющий личность. Желательно также распечатать приглашение-пропуск, которую разместили на информационной странице участника мультитеста.

Участники смогут выбрать очередность выполнения предметов и заданий самостоятельно в пределах 120 минут – то есть одного блока.

Тест НМТ по украинскому языку содержит 30 заданий. Из них:

10 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;

15 заданий с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов;

5 заданий на установление соответствия (нужно установить по 4 "логические пары").

В этом году тестирование по украинскому языку не будет содержать заданий, которые предусматривают предоставление письменного развернутого или короткого ответов.

За выполнение заданий НМТ по украинскому языку можно получить 45 баллов.

Для получения результата по украинскому языку по шкале 100 – 200 и получения права поступления в ЗВО необходимо набрать как минимум 7 тестовых баллов.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Результат участник НМТ увидит на экране сразу после завершения тестирования. Впоследствии результат каждого предметного блока переведут по шкале 100 – 200 баллов.

Для самостоятельной тренировки и повторения материала перед экзаменом можно воспользоваться тестами ЗНО-ОНЛАЙН по украинскому языку за прошлые годы.