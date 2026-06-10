Руководительница УЦОКО заявила о намерениях расшатать систему НМТ: к чему призывает

Руководительницу Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко пригласили с отчетом в Верховную Раду. Причина – объяснение ситуации с длительной сдачей НМТ в Одесской области на днях.

Во время выступления в парламенте она призвала не подрывать доверие к системе мультитеста, которая работает в условиях войны и постоянных вызовов безопасности.

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Что рассказала руководительница УЦОКО?

Вакуленко говорит, что нынешние трудности по проведению тестирования нельзя рассматривать вне контекста войны, воздушных тревог, ограничений безопасности и нагрузки на учебные заведения, которые обеспечивают работу временных экзаменационных центров.

Она говорит, что нужно не только критиковать, но и поддерживать систему тестирования. Привлекать при этом к поддержке стоит государство, общины, педагогов и всех, кто привлечен к организации вступительной кампании.

Говорится и о создании ТЭЦ в укрытиях, и о помощи учебным заведениям, и об информировании подростков об их правах и обязанностях во время НМТ.

Лодка УМТ расшатывается просто потому, что мы не находимся в комфортном заливе. Мы в постоянном бурном океане, поэтому я призываю всех, кто действительно заботится о будущем украинства, подняться на борт и стать частью команды,

– заявила она.

И добавила, что подорвать доверие к системе легко.

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Почему Вакуленко вызвали отчитываться?