Когда в Украине вернут ВНО, и будет ли НМТ в пределах двух дней
- Двухдневная модель УМТ не вводится из-за логистических и безопасностных трудностей.
- После завершения войны планируют возвращение к классической модели ВНО.
В Украине пока не вводят проверку знаний участников на НМТ в пределах двух дней. Реализация двухдневной модели является проблемной.
Об этом рассказала "Освитории" директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И уточнила, почему отказались от такого варианта.
Почему НМТ не происходит в течение двух дней?
Вакуленко объяснила трудности проведения тестирования в пределах двух дней. НМТ происходит в один день, ведь:
некоторые участники тестирования, особенно с прифронтовых территорий, вынуждены будут несколько раз ехать в экзаменационные центры (ТЭЦ); эти центры часто расположены в других населенных пунктах, более безопасных;
усложняется логистика проведения НМТ – у участников могут возникать трудности с участием в тестированиях, которые происходят в разные дни и даже недели, а иногда и в других ТЭЦ;
возникают существенные трудности для участников, которые сдают тестирование за рубежом;
произойдет увеличение сети ТЭЦ, а также количества дней тестирования.
Руководительница УЦОКО при этом заметила, что тестирование происходит в специально создаваемых центрах, которые должны соответствовать жестким требованиям. Среди технических требований – наличие компьютерной техники, доступ к интернету, видеонаблюдение и т.д.). Среди безопасности – наличие укрытия, медицинского работника и службы охраны. А обеспечить такие условия могут не все учебные заведения.
После завершения войны мы бы хотели вернуться к классической модели внешнего независимого оценивания поступающих и иметь возможность использовать достаточные по продолжительности и количеству заданий тесты,
– отметила Вакуленко.
И добавила, что сейчас оптимальным вариантом является именно НМТ. Он хорошо выполняет функцию отбора абитуриентов в вузы.
Напомним, что в прошлом году украинцы критиковали однодневную модель НМТ из-за того, что она была очень изнурительной для выпускников. В частности, из-за долговременной проверки знаний. Однако заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в эфире телемарафона рассказывал, что модель тестирования в 2026 году не будут менять.
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
В 2026 году НМТ организуют в течение одного дня в рамках основной и дополнительной сессий.
Знания участников будут проверять по 4 предметам.
Обязательно они будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия тестирования будет проходить с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
- НМТ будет проходить в рамках двух этапов.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.