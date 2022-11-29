Обогатите словарный запас: в Украине появился полезный проект для детей
Источник:Всеобразование
Во время войны украинские дети меньше читают и общаются с ровесниками. А словарный запас у них довольно ограничен.
Так, дети часто не могут правильно высказывать мнение. Однако для решения этой проблемы был создан интересный и полезный проект.
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Какой проект улучшит словарный запас ребенка
В заданиях детям предлагают к каждой из 10 категорий написать как минимум одно слово или сочетание слов. Рекомендуемое время выполнения – 7 минут.
Учителя смогут использовать предложенные шаблоны для организации соревнований с учениками на уроках языка и чтения,
– отметили разработчики задач.
Эти задачи будут способствовать развитию умения детей младшей школы предлагать разные варианты для поиска ответа.
Комплект содержит восемь тематических задач:
- "Известные люди";
- "Фрукты";
- "Овощи";
- "Животные";
- "Растения";
- "транспорт";
- "Блюда";
- "Мир Гарри Поттера".
Загрузка задач доступна после быстрой регистрации по ссылке.
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Какие приложения помогут учащимся учиться, если нет света
- Электронная библиотека на портале Модернизации содержания образования – она содержит 1335 учебников с 1 по 11 класс;
- издательство "Утро" – учащимся и педагогам предоставили открытый доступ к электронным учебникам для 1 – 5 класса;
- компания EdPro открыла до 1 декабря бесплатный доступ к электронным учебникам;
- на платформе "Украинская школа онлайн" есть 2500 учебных курсов. До конца года загрузят еще 1000;
- также запустили приложение "Изучаю. Не жду". Он позволяет в условиях отсутствия интернета учащимся 1 – 4 классов овладевать контентом.