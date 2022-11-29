Так, діти часто не можуть правильно висловлювати думку. Однак задля вирішення цієї проблеми створили цікавий та корисний проєкт.

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Який проєкт покращить словниковий запас дитини

Так, проєкт "Розвиток дитини" підготував для вчителів початкових класів і батьків учнів комплект оригінальних завдань. Вони допоможуть збагатити й розширити активний словниковий запас дитини. При цьому сприятимуть розвитку вміння швидко ухвалювати рішення.

У завданнях дітям пропонують до кожної з 10 категорій написати щонайменше одне слово або сполучення слів. Рекомендований час виконання – 7 хвилин.

Учителі зможуть використовувати запропоновані шаблони для організації змагань з учнями на уроках мови та читання,
– зауважили розробники завдань.

Ці завдання сприятимуть розвитку вміння дітей молодшої школи пропонувати різні варіанти для пошуку відповіді.

Комплект містить вісім тематичних завдань:

  • "Відомі люди";
  • "Фрукти";
  • "Овочі";
  • "Тварини";
  • "Рослини";
  • "Транспорт";
  • "Страви";
  • "Світ Гаррі Поттера".

Завантаження завдань доступне після швидкої реєстрації за посиланням.

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Які додатки допоможуть учням вчитися, якщо немає світла

  • "Електронна бібліотека" на порталі Модернізації змісту освіти – вона містить 1335 підручників з 1 по 11 клас;
  • видавництво "Ранок" – учням і педагогам надали відкритий доступ до електронних підручників для 1 – 5 класу;
  • компанія EdPro відкрила до 1 грудня безоплатний доступ до електронних підручників;
  • на платформі "Українська школа онлайн" є 2500 навчальних курсів. До кінця року завантажать ще 1000;
  • також запустили застосунок "Вивчаю. Не чекаю". Він дозволяє в умовах відсутності інтернету учням 1 – 4 класів опановувати контент.