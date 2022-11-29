Так, діти часто не можуть правильно висловлювати думку. Однак задля вирішення цієї проблеми створили цікавий та корисний проєкт.
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Який проєкт покращить словниковий запас дитини
У завданнях дітям пропонують до кожної з 10 категорій написати щонайменше одне слово або сполучення слів. Рекомендований час виконання – 7 хвилин.
Учителі зможуть використовувати запропоновані шаблони для організації змагань з учнями на уроках мови та читання,
– зауважили розробники завдань.
Ці завдання сприятимуть розвитку вміння дітей молодшої школи пропонувати різні варіанти для пошуку відповіді.
Комплект містить вісім тематичних завдань:
- "Відомі люди";
- "Фрукти";
- "Овочі";
- "Тварини";
- "Рослини";
- "Транспорт";
- "Страви";
- "Світ Гаррі Поттера".
Завантаження завдань доступне після швидкої реєстрації за посиланням.
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Які додатки допоможуть учням вчитися, якщо немає світла
- "Електронна бібліотека" на порталі Модернізації змісту освіти – вона містить 1335 підручників з 1 по 11 клас;
- видавництво "Ранок" – учням і педагогам надали відкритий доступ до електронних підручників для 1 – 5 класу;
- компанія EdPro відкрила до 1 грудня безоплатний доступ до електронних підручників;
- на платформі "Українська школа онлайн" є 2500 навчальних курсів. До кінця року завантажать ще 1000;
- також запустили застосунок "Вивчаю. Не чекаю". Він дозволяє в умовах відсутності інтернету учням 1 – 4 класів опановувати контент.