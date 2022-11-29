Так, діти часто не можуть правильно висловлювати думку. Однак задля вирішення цієї проблеми створили цікавий та корисний проєкт.

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Так, проєкт "Розвиток дитини" підготував для вчителів початкових класів і батьків учнів комплект оригінальних завдань. Вони допоможуть збагатити й розширити активний словниковий запас дитини. При цьому сприятимуть розвитку вміння швидко ухвалювати рішення.

У завданнях дітям пропонують до кожної з 10 категорій написати щонайменше одне слово або сполучення слів. Рекомендований час виконання – 7 хвилин.

Учителі зможуть використовувати запропоновані шаблони для організації змагань з учнями на уроках мови та читання,

– зауважили розробники завдань.

Ці завдання сприятимуть розвитку вміння дітей молодшої школи пропонувати різні варіанти для пошуку відповіді.

Комплект містить вісім тематичних завдань:

"Відомі люди";

"Фрукти";

"Овочі";

"Тварини";

"Рослини";

"Транспорт";

"Страви";

"Світ Гаррі Поттера".

Завантаження завдань доступне після швидкої реєстрації за посиланням.

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