Так, дети часто не могут правильно высказывать мнение. Однако для решения этой проблемы был создан интересный и полезный проект.

Читайте Дыши, двигайся, отдыхай: упражнения для школьников, которые помогут перезагрузить мозг

Проект "Развитие ребенка" подготовил для учителей начальных классов и родителей учащихся комплект оригинальных задач. Они помогут обогатить и расширить активный словарный запас ребенка. При этом будут способствовать развитию умения быстро принимать решение.

В заданиях детям предлагают к каждой из 10 категорий написать как минимум одно слово или сочетание слов. Рекомендуемое время выполнения – 7 минут.

Учителя смогут использовать предложенные шаблоны для организации соревнований с учениками на уроках языка и чтения,

– отметили разработчики задач.

Эти задачи будут способствовать развитию умения детей младшей школы предлагать разные варианты для поиска ответа.

Комплект содержит восемь тематических задач:

"Известные люди";

"Фрукты";

"Овощи";

"Животные";

"Растения";

"транспорт";

"Блюда";

"Мир Гарри Поттера".

Загрузка задач доступна после быстрой регистрации по ссылке.

К теме Спасет ваше психологическое здоровье: как успокоить ребенка во время блекаута и самому не паниковать

Какие приложения помогут учащимся учиться, если нет света