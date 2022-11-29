Так, дети часто не могут правильно высказывать мнение. Однако для решения этой проблемы был создан интересный и полезный проект.

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Какой проект улучшит словарный запас ребенка

Проект "Развитие ребенка" подготовил для учителей начальных классов и родителей учащихся комплект оригинальных задач. Они помогут обогатить и расширить активный словарный запас ребенка. При этом будут способствовать развитию умения быстро принимать решение.

В заданиях детям предлагают к каждой из 10 категорий написать как минимум одно слово или сочетание слов. Рекомендуемое время выполнения – 7 минут.

Учителя смогут использовать предложенные шаблоны для организации соревнований с учениками на уроках языка и чтения,
– отметили разработчики задач.

Эти задачи будут способствовать развитию умения детей младшей школы предлагать разные варианты для поиска ответа.

Комплект содержит восемь тематических задач:

  • "Известные люди";
  • "Фрукты";
  • "Овощи";
  • "Животные";
  • "Растения";
  • "транспорт";
  • "Блюда";
  • "Мир Гарри Поттера".

Загрузка задач доступна после быстрой регистрации по ссылке.

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Какие приложения помогут учащимся учиться, если нет света

  • Электронная библиотека на портале Модернизации содержания образования – она содержит 1335 учебников с 1 по 11 класс;
  • издательство "Утро" – учащимся и педагогам предоставили открытый доступ к электронным учебникам для 1 – 5 класса;
  • компания EdPro открыла до 1 декабря бесплатный доступ к электронным учебникам;
  • на платформе "Украинская школа онлайн" есть 2500 учебных курсов. До конца года загрузят еще 1000;
  • также запустили приложение "Изучаю. Не жду". Он позволяет в условиях отсутствия интернета учащимся 1 – 4 классов овладевать контентом.