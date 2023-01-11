Весьма эффективны: какие упражнения помогут ребенку победить стресс

Во время войны дети часто беспокоятся из-за происходящих в Украине событий. Это приводит к стрессу, который разрушает их здоровье.

В Минздраве поделились легкими упражнения, которые помогут ребенку обуздать стресс. А также наладить психоэмоциональное состояние и справиться с тревогами.

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Какие упражнения помогут ребенку преодолеть стресс

Врач-психотерапевт Сергей Мищук назвал эти простые, но эффективные антистресс-упражнения. Прибавив, что их могут выполнять как дети, так и взрослые.

"Дыхание животом"

Упражнение следует выполнять стоя или лежа. При этом следует медленно дышать животом и наблюдать, как он опускается и поднимается. Такие движения следует повторять 10 – 12 раз.



Какие упражнения помогут ребенку победить стресс

"Трясти"

Это упражнение нужно выполнять стоя. Ребенок должен поочередно двигать ногами, а затем максимально встряхивать одну из расслабленных ног. Такие движения нужно повторить 10 – 15 раз.



Какие упражнения помогут ребенку победить стресс

"Тополь на ветру" или "Потягун"

Это упражнение также выполняют стоя. Ребенку при этом следует держать спину ровным, а ноги – на ширине плеч. Можно представить себя плавно качающим ветер деревом.



Какие упражнения помогут ребенку победить стресс

"Топор"

Это упражнение выполняют также стоя. Она включает напряжение и расслабление. Вам нужно представить, что держит топор и им разрубаете дрова. Да, максимально напрягаете руки сверху и делаете резкое движение вперед, словно пытаетесь что-нибудь разрубить. Повторить упражнение следует 10 раз.



Какие упражнения помогут ребенку победить стресс

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