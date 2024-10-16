Такой окраски нигде не встретить: украинский учитель вырастил бабочек в искусственных условиях

Украинский учитель биологии Иван Бондарь вырастил украинские и тропические виды бабочек в искусственных условиях. Он работает в Полтавской специальной школе № 40 и так стремится знакомить учеников с жизненным циклом насекомых.

Для этого с детьми купил несколько различных гусей. Он рассказал Суспильному, что тропические бабочки в искусственных условиях живут дольше, чем в природе.

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Полтавский учитель биологии вырастил бабочек

Насекомых учитель вырастил сам, чтобы дети лучше усваивали материал. Говорит, что этот процесс занимает много времени.

У нас в книге изображена схема, где из яйца вылупляется гусеница, из гусеницы куколка, из куколки уже бабочка. А в 7 классе мы наглядно проходим эту тему,

– поделился Бондарь.

И добавил, что ученикам очень интересно, потому что этот процесс они проходят вживую: погружаются в эту среду.

Вырастить бабочек в искусственных условиях Иван Бондарь попробовал впервые. Кормит их сахарным, медовым сиропами или фруктами.

Мы часто проводим различные опыты. Мы их кормим один раз в день, и почти весь день они сидят в своих домиках. Также нам Иван Александрович много рассказывает о различных растениях и животных,

– говорит ученица 7 класса Анна Кущ.

Учитель заметил, что для куколок в искусственных условиях нужна температура 10 – 15 градусов тепла, для бабочек достаточно 10. В условиях тропиков они живут гораздо меньше, чем в искусственных.



Учитель биологии Иван Бондарь вырастил бабочек / Суспільне

Ученики говорят, что это интереснее, чем просто изучать о бабочках из книги.

Это познавательно. Такой окраски больше нигде нельзя встретить на улице,

– говорит ученик 7 класса Александр Кулик.

Планирует учитель биологии начать выращивать в искусственных условиях и махаонов – раритетный вид бабочек, занесен в Красную книгу Украины.

Учитель биологии Иван Бондарь вырастил бабочек: видео