Ученики будут изучать тему энергоэффективности в школе

Министерство образования и науки Украины объявляет о старте нового проекта "Уроки энергоэффективности". Он направлен на распространение культуры сознательного использования энергоресурсов среди учеников.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Проект, в частности, должен помочь сформировать у ученичества привычки энергосбережения и практические навыки рационального потребления энергоресурсов.

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Что предусматривает проект "Уроки энергоэффективности"

В МОН отмечают: стремятся, чтобы энергоэффективность стала общей ценностью и отработанным навыком для противодействия вызовам, которые создает враг.

Проект станет частью более широкой инициативы по внедрению темы зеленой энергетики в образование.

Реализация проекта предусматривает:

Разработка учебных модулей и их интеграцию в учебную программу. После прохождения экспертизы и предоставления грифов, школам предложат интегрировать учебные материалы в отраслевые дисциплины 5 – 11 классов. Интеграция темы не будет предусматривать создание дополнительной нагрузки, а предлагать материалы для соответствующих тем программ, чтобы актуализировать их. Разработка дополнительных материалов и инструментов. Школам предложат использование интерактивных дидактических игр, ознакомительных видеороликов, учебных материалов, презентаций, сценариев для внеурочных мероприятий, в частности в онлайн-формате. Для учителей разработают методические рекомендации. Эти материалы запланировали передать учебным заведениям перед началом учебных занятий во 2-м весеннем семестре. Методологическая поддержка. Проведение вебинаров и учебных сессий для представителей местных управлений образованием, учебных заведений, областных ИППО и учительства для поддержки учебных заведений в процессе интеграции модулей в учебные программы. Важно, что учебные заведения смогут получить обратную связь от команды разработчиков для эффективной интеграции модулей в учебные программы. Презентация цифровой интерактивной платформы на базе разработанных учебных материалов, которая будет содержать курсы по энергоэффективности для 4 – 11 классов, а также вспомогательные материалы и инструменты для учительства. Это позволит обеспечить равный доступ к качественному образованию для всех категорий детей, в частности тех, кто учится дистанционно.

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