Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Проєкт, зокрема, повинен допомогти сформувати в учнівства звички енергозбереження і практичні навички раціонального споживання енергоресурсів.

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Що передбачає проєкт "Уроки енергоефективності"

У МОН зазначають: прагнуть, щоб енергоефективність стала спільною цінністю та відпрацьованою навичкою для протидії викликам, які створює ворог.

Проєкт стане частиною ширшої ініціативи щодо впровадження теми зеленої енергетики в освіту.

Реалізація проєкту передбачає:

Розроблення навчальних модулів та їхню інтеграцію у навчальну програму. Після проходження експертизи та надання грифів, школам запропонують інтегрувати навчальні матеріали в галузеві дисципліни 5 – 11 класів. Інтеграція теми не передбачатиме створення додаткового навантаження, а пропонуватиме матеріали для відповідних тем програм, щоб актуалізувати їх. Розроблення додаткових матеріалів й інструментів. Школам запропонують використання інтерактивних дидактичних ігор, ознайомчих відеороликів, навчальних матеріалів, презентацій, сценаріїв для позаурочних заходів, зокрема в онлайн-форматі. Для вчительства розроблять методичні рекомендації. Ці матеріали запланували передати закладам освіти перед початком навчальних занять у 2-му весняному семестрі. Методологічна підтримка. Проведення вебінарів і навчальних сесій для представників місцевих управлінь освітою, закладів освіти, обласних ІППО та вчительства для підтримки закладів освіти в процесі інтеграції модулів у навчальні програми. Важливо, що заклади освіти матимуть змогу отримати зворотний зв'язок від команди розробників для ефективної інтеграції модулів у навчальні програми. Презентація цифрової інтерактивної платформи на базі розроблених навчальних матеріалів, яка міститиме курси з енергоефективності для 4 – 11 класів, а також допоміжні матеріали та інструменти для вчительства. Це дасть змогу забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх категорій дітей, зокрема тих, хто навчається дистанційно.

Раніше ми інформували, МОН розробило сценарії підвищення зарплат учителів. Чи є на це гроші, читайте за посиланням.