В школах Киева будут дополнительные уроки во время каникул

19 октября 2023, 12:27
Читати новину українською

Источник:

КГГА

В школах Киева на осенних каникулах организуют компенсаторные занятия, а также индивидуальные и групповые консультации. Это будет сделано с целью преодоления образовательных разрывов и образовательных потерь во время войны.

Соответствующие рекомендации директорам школ и учителям предоставили в департаменте образования и науки КГГА. Дополнительные уроки рекомендуют проводить в течение 23 – 29 октября.

Смотрите также Когда будут осенние каникулы в школах Киева в 2023 году

В школах Киева будут дополнительные уроки

Так, учителям советуют во время каникул:

  • проанализировать результаты обучения учащихся и уровень полученных знаний в прошлом году и в рамках этого;
  • провести компенсаторные занятия, индивидуальные и групповые консультации для преодоления разрывов образования и образовательных потерь;
  • осуществить, в случае необходимости, перераспределение часов для изучения отдельных тем.

Директорам школ рекомендуют обеспечить проведение этих занятий, а также кружков и секций в рамках осенних каникул.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!

Когда осенние каникулы в школах Киева 2023

  • В школах Киева осенние каникулы продлятся неделю.
  • Они начинаются 23 октября. Учащиеся будут отдыхать до 29 октября 2023 года.
  • Этот учебный год в Киеве продлится с 1 сентября 2024 года по 28 июня 2024 года.
Автор: Марія Волошин