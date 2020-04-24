Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 24 апреля

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса за 24 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

Всего в день будет транслироваться по 6-7 занятий.

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Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык; Алгебра; Гимнастика; Физика; История Украины; Гимнастика;

Вторник

Украинская литература; Физика; Гимнастика; История Украины; Биология; Гимнастика; География.

Среда

Английский язык; Геометрия; Гимнастика; Химия; География; Гимнастика.

Четверг

Украинский язык; Физика; Гимнастика; Английский язык; Всеобщая история; Гимнастика.

Пятница

Украинская литература; Алгебра; Гимнастика; Английский язык; Химия; Гимнастика; Биология.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: украинская литература

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: алгебра

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: химия

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: биология

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие Онлайн-уроки за 10 класс: смотрите онлайн

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.