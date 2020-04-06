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Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео

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Видеоуроки для 10 класса / Mimi Thian

С 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия будут проходить по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 10 класса в нашем материале.

Всего в день будут транслироваться по 6-7 занятий.

Подробнее: Онлайн-уроки для школьников стартуют в понедельник: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  1. Украинский язык.
  2. Алгебра.
  3. Зарядка.
  4. Физика.
  5. История Украины.
  6. Зарядка.

Вторник

  1. Украинская литература.
  2. Физика.
  3. Зарядка.
  4. История Украины.
  5. Биология.
  6. Зарядка.
  7. География.

Среда

  1. Английский язык.
  2. Геометрия.
  3. Зарядка.
  4. Химия.
  5. География.
  6. Зарядка.

Четверг

  1. Украинский язык.
  2. Физика.
  3. Зарядка.
  4. Английский язык.
  5. Всемирная история.
  6. Зарядка.

Пятница

  1. Украинская литература.
  2. Алгебра.
  3. Зарядка.
  4. Английский язык.
  5. Химия.
  6. Зарядка.
  7. Биология.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса:

Остальные уроки будут доступни на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

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Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Украинская школа онлайн Школьники Министерство образования и науки Украины Учеба Школа
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