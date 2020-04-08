Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 8 апреля

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 10 класса за 8 апреля.

Всего в день будут транслироваться по 6-7 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык; Алгебра; Зарядка; Физика; История Украины; Зарядка.

Вторник

Украинская литература; Биология; Зарядка; История Украины; География; Зарядка.

Среда

Английский язык; Геометрия; Зарядка; Химия; Биология; Зарядка.

Четверг

Украинская литература; Физика; Зарядка; Английский язык; Всемирная история; Зарядка.

Пятница

Украинский язык; Физика; Зарядка; Химия; Алгебра; Зарядка.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: геометрия

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: химия

Смотрите онлайн-уроки для 10 класса: география

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.