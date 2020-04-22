Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 22 апреля

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 11 класса за 22 апреля.

Всего за день будет транслироваться по 6-7 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык; Алгебра; Гимнастика; Физика; История Украины; Гимнастика;

Вторник

Украинская литература;

Биология;

Гимнастика;

История Украины;

География;

Гимнастика.

Среда

Английский язык; Геометрия; Гимнастика; Химия; Биология; Гимнастика.

Четверг

Украинская литература; Физика; Гимнастика; Английский язык; Всеобщая история; Гимнастика.

Пятница

Украинский язык;

Физика;

Гимнастика;

Химия;

Алгебра;

Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: геометрия

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: химия

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: биология

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: зарядка

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.