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Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 28 апреля

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Онлайн уроки 11 класс – видео всех уроков 28.04.2020
Онлайн-уроки для 11 класса

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса за 28 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

Всего за день будут транслироваться по 6-7 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  1. Украинский язык;
  2. Алгебра;
  3. Гимнастика;
  4. Физика;
  5. История Украины;
  6. Гимнастика;

Вторник

  1. Украинская литература;
  2. Биология;
  3. Гимнастика;
  4. История Украины;
  5. География;
  6. Гимнастика.

Среда

  1. Английский язык;
  2. Геометрия;
  3. Гимнастика;
  4. Химия;
  5. Биология;
  6. Гимнастика.

Четверг

  1. Украинская литература;
  2. Физика;
  3. Гимнастика;
  4. Английский язык;
  5. Всемирная история;
  6. Гимнастика.

Пятница

  1. Украинский язык;
  2. Физика;
  3. Гимнастика;
  4. Химия;
  5. Алгебра;
  6. Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: украинская литература

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: биология

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: история Украины

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: география

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: зарядка

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Украинская школа онлайн Учеба Министерство образования и науки Украины Школа
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