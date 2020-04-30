24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Likar Покер Дизайн Афиша
more

Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 30 апреля

- Читати новину українською
Уроки онлайн 11 класс 30 апреля 2020 – смотреть онлайн уроки

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса за 30 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В целом в день будут транслироваться по 6-7 занятий. "Всеукраинская школа онлайн" предлагает для изучения следующие предметы: украинский язык, алгебра, геометрия, английский язык, история Украины, география, физика, биология, химия.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  1. Украинский язык;
  2. Алгебра;
  3. Зарядка;
  4. Физика;
  5. История Украины;
  6. Зарядка;

Вторник

  1. Украинская литература;
  2. Биология;
  3. Зарядка;
  4. История Украины;
  5. География;
  6. Зарядка.

Среда

  1. Английский язык;
  2. Геометрия;
  3. Зарядка;
  4. Химия;
  5. Биология;
  6. Зарядка.

Четверг

  1. Украинская литература;
  2. Физика;
  3. Зарядка;
  4. Английский язык;
  5. Всемирная история;
  6. Зарядка.

Пятница

  1. Украинский язык;
  2. Физика;
  3. Зарядка;
  4. Химия;
  5. Алгебра;
  6. Зарядка.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: украинская литература

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: физика

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: всемирная история

Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: зарядка

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно выходить на украинских телеканалах. Целью – предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Школа Учеба Украинская школа онлайн
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Всеукраинская школа онлайн четвертая неделя: расписание, темы уроков и список каналов
27 апреля , 10:36 Всеукраинская школа онлайн четвертая неделя: расписание, темы уроков и список каналов
Ростислав Струтинський
Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
3 апреля , 19:55 Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
Ростислав Струтинський