Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 30 апреля
Смотрите онлайн-уроки для 11 класса за 30 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.
В целом в день будут транслироваться по 6-7 занятий. "Всеукраинская школа онлайн" предлагает для изучения следующие предметы: украинский язык, алгебра, геометрия, английский язык, история Украины, география, физика, биология, химия.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Украинский язык;
- Алгебра;
- Зарядка;
- Физика;
- История Украины;
- Зарядка;
Вторник
- Украинская литература;
- Биология;
- Зарядка;
- История Украины;
- География;
- Зарядка.
Среда
- Английский язык;
- Геометрия;
- Зарядка;
- Химия;
- Биология;
- Зарядка.
Четверг
- Украинская литература;
- Физика;
- Зарядка;
- Английский язык;
- Всемирная история;
- Зарядка.
Пятница
- Украинский язык;
- Физика;
- Зарядка;
- Химия;
- Алгебра;
- Зарядка.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: украинская литература
Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: физика
Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: английский язык
Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: всемирная история
Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: зарядка
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно выходить на украинских телеканалах. Целью – предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.