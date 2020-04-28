Онлайн-уроки по украинскому языку для 2 класса: смотрите видео

"Всеукраинская школа онлайн" теперь транслирует уроки и для 1-4 классов. Смотрите онлайн-уроки для 2 класса за 28 апреля.

Каждый вторник и четверг с 28 апреля и до окончания карантина "Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать уроки для 1 – 4 классов. Программа рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметов. Продолжительность урока для 1 – 4 классов будет около 15 минут. Занятия начинаются в 9 утра.

Более Онлайн-уроки для 1-4 классов: расписание, темы уроков и список каналов

Расписание занятий

Вторник

Украинский язык; Математика; Искусство; Мультфильм.

Четверг

Украинский язык; Математика; Наука; Мультфильм.

Смотрите онлайн-уроки для 2 класса за 28 апреля: украинский язык

Тема: Обобщение темы "Глагол"