Минобразования запускает онлайн-уроки для 1-4 классов: расписание уроков и где смотреть

"Всеукраинская школа онлайн" теперь будет транслировать уроки и 1-4 классов. Онлайн-уроки начнут выходить уже с 28 апреля. По каким предметам составляется программа, расписание уроков и где смотреть – читайте в материале.

Онлайн-уроки для молодых показывать 4 украинские телеканалы и ютуб-канал министерства образования, пишет пресс-служба МОН.

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Занятия для 1-4 классов решили добавить в программу из-за многочисленных просьб от родителей школьников. Каждый урок длиться не более 15 минут.

Расписание предметов для 1-4 классов

Украинский язык;

математика;

наука

искусство.

В общем для детей начальной школы лучшим является непосредственный контакт и обучение со своим учителем, поэтому мы не планировали делать онлайн-уроки для детей этого возраста. Однако многие родители и педагоги обращаются к нам с просьбой организовать уроки и для начальной школы,

– рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Программа рассчитана на 5 недель. Уроки будут транслировать два раза в неделю – во вторник и четверг с 9 до 10 утра.

Список каналов

1 класс – Пиксель;

2 класс – UA: Первый;

3 класс – UA: Культура;

4 класс – Плюсплюс.

Уроки также планируют перевести жестовой речью, чтобы обеспечить инклюзивность занятий.

Современные дети – активные и непоседливые, и удержать их у экранов на уроках – задача крайне сложная. Но мы надеемся, что будем приближаться к его решению, чтобы каждый ребенок сказал: хочу учиться,

– пояснила главный методист начальной школы Инна Большакова.

Съемки будут проходить в Новопечерский школе города Киева при содействии Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций и других партнеров.

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Что известно о "Всеукраинской школе онлайн"?6 апреля стартовали онлайн-уроки для 5-11 классов на время карантина. За три недели проекта около 7, 1 миллиона зрителей посмотрели занятия только на ютуб-канале МОН, количество подписчиков которого уже составляет более 190 тысяч.