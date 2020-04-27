Міносвіти запускає онлайн-уроки для 1-4 класів: розклад уроків та де дивитись

"Всеукраїнська школа онлайн" тепер транслюватиме уроки і для 1-4 класів. Онлайн-уроки почнуть виходити вже з 28 квітня. З яких предметів складається програма, розклад уроків та де дивитись – читайте в матеріалі.

Онлайн-уроки для наймолодших показуватимуть 4 українські телеканали та ютуб-канал міністерства освіти, пише пресслужба МОН.

До теми: Всеукраїнська школа онлайн четвертий тиждень: розклад, теми уроків та список каналів

Заняття для 1-4 класів вирішили додати в програму через численні прохання від батьків школярів. Кожен урок триватиме не більше 15 хвилин.

Розклад предметів для 1-4 класів

Українська мова;

математика;

наука;

мистецтво.

Загалом для дітей початкової школи найкращим є безпосередній контакт і навчання зі своїм вчителем, тому ми не планували робити онлайн-уроки для дітей цього віку. Однак багато батьків та педагогів звертаються до нас із проханням організувати уроки і для початкової школи,

– розповіла виконувачка обов'язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій.

Програма розрахована на 5 тижнів. Уроки транслюватимуть двічі на тиждень – у вівторок та четвер з 9 до 10 ранку.

Список каналів

1 клас – Піксель;

2 клас – UA:Перший;

3 клас – UA:Культура;

4 клас – ПлюсПлюс.

Уроки також планують перекласти жестовою мовою, щоб забезпечити інклюзивність занять.

Сучасні діти – активні і непосидючі, і втримати їх біля екранів на уроках – завдання вкрай складне. Але ми сподіваємося, що будемо наближатися до його вирішення, щоб кожна дитина сказала: хочу вчитися,

– пояснила головний методист початкової школи Інна Большакова.

Зйомки відбуватимуться у Новопечерській школі міста Києва за сприянням Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій та інших партнерів.

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Що відомо про "Всеукраїнську школу онлайн"?6 квітня стартували онлайн-уроки для 5-11 класів на час карантину. За три тижні проєкту близько 7, 1 мільйона глядачів переглянули заняття лише на ютуб-каналі МОН, кількість підписників якого вже становить понад 190 тисяч.