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Онлайн-уроки украинского языка для 3 класса: смотрите видео

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Уроки онлайн 3 класс, украинский язык – онлайн уроки 3 класса
Онлайн-уроки для 3 класса

"Всеукраинская школа онлайн" теперь транслирует уроки и для 1-4 классов. Смотрите онлайн-уроки для 3 класса за 28 апреля.

Каждый вторник и четверг с 28 апреля и до окончания карантина "Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать уроки для 1 – 4 классов. Программа рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметов. Продолжительность урока для 1 – 4 классов продлится около 15 минут. Занятия начинаются в 9 утра.

Больше Онлайн-уроки для 1-4 классов: расписание, темы уроков и список каналов

Расписание занятий

Вторник

  1. Украинский язык;
  2. Математика;
  3. Искусство;
  4. Мультфильм.

Четверг

  1. Украинский язык;
  2. Математика;
  3. Наука
  4. Мультфильм.

Смотрите онлайн-уроки для 3 класса за 28 апреля: украинский язык

Тема: Самостоятельные и служебные части речи

 

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Учеба Школа Украинская школа онлайн
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