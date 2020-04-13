Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 13 апреля

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 5 класса за 13 апреля.

Всего за день будут транслироваться по 3 занятия.

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Расписание уроков

Понедельник

Английский язык; Математика; Гимнастика.

Вторник

Украинский язык; Математика; Гимнастика.

Среда

Украинский язык; История; Гимнастика; Английский язык.

Четверг

Украинский язык; Математика; Гимнастика.

Пятница

Английский язык; Математика; Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: зарядка

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставление доступа к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.