Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 16 апреля
Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 5 класса за 16 апреля.
Всего за день будут транслироваться по 3-4 занятий.
Больше Всеукраинская школа онлайн вторая неделя: расписание, темы уроков и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка.
Вторник
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка.
Среда
- Украинский язык;
- История;
- Зарядка;
- Английский язык.
Четверг
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка.
Пятница
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: математика
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: зарядка
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 5 класса: смотрите видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн", инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.