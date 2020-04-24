Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 24 апреля

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса по 24 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В целом в день будут транслироваться по 3-4 занятий.

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Расписание уроков

Понедельник

Английский язык; Математика; Зарядка.

Вторник

Украинский язык; Математика; Зарядка.

Среда

Украинский язык; История; Зарядка; Английский язык.

Четверг

Украинский язык; Математика; Зарядка.

Пятница

Английский язык; Математика; Зарядка.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: зарядка

Остальные уроков будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 5 класса: смотрите видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Цель – предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.