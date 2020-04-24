Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 24 апреля
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса по 24 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.
В целом в день будут транслироваться по 3-4 занятий.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка.
Вторник
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка.
Среда
- Украинский язык;
- История;
- Зарядка;
- Английский язык.
Четверг
- Украинский язык;
- Математика;
- Зарядка.
Пятница
- Английский язык;
- Математика;
- Зарядка.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: английский язык
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: математика
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: зарядка
Остальные уроков будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 5 класса: смотрите видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Цель – предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.
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