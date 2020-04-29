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Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 29 апреля

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Онлайн уроки 5 класс, Украина 29.04.2020 – видео всех уроков
Онлайн-уроки для 5 класca

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса за 29 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В течение недели у школьников будет по 3 – 4 занятия. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, математика, английский язык, история.

Более Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  1. Английский язык;
  2. Математика;
  3. Зарядка.

Вторник

  1. Украинский язык;
  2. Математика;
  3. Зарядка.

Среда

  1. Украинский язык;
  2. История;
  3. Зарядка;
  4. Английский язык.

Четверг

  1. Украинский язык;
  2. Математика;
  3. Зарядка.

Пятница

  1. Английский язык;
  2. Математика;
  3. Зарядка.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: украинский язык

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: история

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: английский язык

Остальные уроков будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие Онлайн-уроки для 5 класса: смотрите видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Цель – предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Украинская школа онлайн Учеба Школа
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