Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля
Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 5 класса за 9 апреля.
Всего в день будут транслироваться по 6-7 занятий.
Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Украинский язык;
- Алгебра;
- Зарядка;
- Физика;
- История Украины;
- Зарядка;
Вторник
- Украинская литература;
- Биология;
- Зарядка;
- История Украины;
- География;
- Зарядка.
Среда
- Английский язык;
- Геометрия;
- Зарядка;
- Химия;
- Биология;
- Зарядка.
Четверг
- Украинская литература;
- Физика;
- Зарядка;
- Английский язык;
- Всемирная история;
- Зарядка.
Пятница
- Украинский язык;
- Физика;
- Зарядка;
- Химия;
- Алгебра;
- Зарядка.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: украинский язык
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: математика
Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: зарядка
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.