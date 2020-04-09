Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля

Уже с 6 апреля действует проект "Всеукраинская школа онлайн". Занятия проходят по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 5 класса за 9 апреля.

Всего в день будут транслироваться по 6-7 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Украинский язык;

Алгебра;

Зарядка;

Физика;

История Украины;

Зарядка;

Вторник

Украинская литература;

Биология;

Зарядка;

История Украины;

География;

Зарядка.

Среда

Английский язык;

Геометрия;

Зарядка;

Химия;

Биология;

Зарядка.

Четверг

Украинская литература;

Физика;

Зарядка;

Английский язык;

Всемирная история;

Зарядка.

Пятница

Украинский язык;

Физика;

Зарядка;

Химия;

Алгебра;

Зарядка.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: украинский язык

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 5 класса: зарядка

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.